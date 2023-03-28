Москва, 28 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. РЖД летом 2023 года планирует перевезти на Юг России свыше 11 млн пассажиров. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Поезд

Он отметил, что «Российские железные дороги» готовы к летним перевозкам.

«Соответственно, на Юг планируем перевезти более 11 млн пассажиров», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра транспорта Виталия Савельева, средствами транспортного комплекса России в предстоящий летний сезон отпусков планируется перевезти в Крым и обратно 3 млн пассажиров.