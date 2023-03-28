Москва, 28 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты руками своих спецслужб будут по-прежнему пытаться устраивать государственные перевороты в разных частях мира, считает спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил об этом на презентации исторического альбома «Сделано в ЦРУ» в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Он привёл в пример то, как Вашингтон пытался устраивать «цветные революции» в постсоветских республиках Центральной Азии.

«Советский Союз развалился в 1991-м. В 1992-м (США) стали пробовать на прочность уже первую бывшую советскую республику, самое слабое звено на тот момент — Таджикистан», — сказал Иванов, добавив, что позже были Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Туркмения.

Это будет продолжаться, ничего не изменится, заключил спецпредставитель президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что оппоненты России не готовы отказаться от однополярного мироустройства и стремятся помешать Москве решать международные проблемы.

В мире наметилась тенденция роста непредсказуемости и конфликтности. Он подчеркнул, что разрыв в уровне недоверия между великими державами стал огромным.