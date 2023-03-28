Киев, 28 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Тревогу и опасения испытывает папа Римский Франциск по поводу происходящего в Киево-Печерской лавре на Украине. Он переживает из-за намерения властей изгнать монахов и беспокоится по поводу дальнейшего развития событий, сообщил ТАСС источник в Ватикане.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа Римский не согласен с решением выселить монахов из лавры и публично выразил свою позицию, подчеркнул собеседник издания. Понтифик не поддерживает действия, направленные против священнослужителей, и не считает адекватным вмешательство представителей власти в решение судеб монастырей.

«Папа Франциск с большой тревогой и опасениями следит за развитием событий», — подчеркнули в Ватикане.

Как сообщало ИА REGNUM, верные канонической Украинской православной церкви (УПЦ) монахи Киево-Печерской лавры намерены остаться и «стоять до конца» вопреки требованию покинуть все здания монастыря до 29 марта. Соответствующее распоряжение (о выселении) они получили 10 марта. С 21 марта власти Украины запретили доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых.