Симферополь, 28 марта, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Выдачу документов на получение земли участникам специальной военной операции планируется начать 7 апреля, сообщил 28 марта в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Крым

Все участки будут равными по стоимости, их обеспечат необходимой инфраструктурой, работа по подведению коммуникаций и инженерных сетей уже ведется, отметил он.

Аксёнов напомнил, что бойцам СВО будут предоставлять участки недалеко от моря на западном берегу Крыма.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому росгвардейцы за заслуги, проявленные во время СВО, смогут бесплатно получить земельные участки в Крыму и Подмосковье.