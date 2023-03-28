Тверь, 28 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Итоги развития агропромышленного комплекса Тверской области в 2022 году и подготовку к предстоящему сезону сельскохозяйственных работ рассмотрели сегодня, 28 марта, участники заседания регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Отрасль сельского хозяйства вносит существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности региона в условиях беспрецедентного санкционного давления, — отметил он. — В Тверской области прошедший год отмечен развитием сельскохозяйственного производства по ряду направлений. Существенно увеличились объемы производства зерна, картофеля, мясной и молочной продукции».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, по итогам 2022 года валовой объем производства продукции АПК региона составил 56,5 млрд рублей — это 120,4% к уровню 2021-го. Индекс сельскохозяйственного производства — 114,7% относительно предыдущего года. На 52,5% выше показателей 2021-го составил валовый сбор зерна и зернобобовых культур, урожайность повысилась на 55,4%. Валовый сбор картофеля увеличился на 16,1%, производства мяса — на 28%, мясных полуфабрикатов — на 86,8%, кисломолочных продуктов, сыра и творога — на 9%, сметаны — на 40,8%. Агропромышленный комплекс Верхневолжья успешно привлекает инвестиции. В настоящее время реализуются и планируются к реализации 18 инвестпроектов с созданием около 2 тыс. рабочих мест. В 2022 году инвестиции в отрасль составили 5,5 млрд рублей.

В текущем году прогнозируется дальнейший рост производства в отрасли. Планируется увеличить государственную поддержку АПК региона более чем на 25% по сравнению с 2022 годом, когда аграриям было доведено 1,2 млрд рублей. Продолжится поддержка льноводов. Будут реализованы дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельхозназначения.

Так, по итогам встречи 23 марта губернатора с аграриями Верхневолжья будет расширена поддержка сельхозпроизводителей, которые вводят в оборот неиспользуемую пашню. При обсуждении темы на заседании регионального правительства Игорь Руденя поручил Минсельхозу проработать вопрос о возмещении затрат на каждый введенный гектар. А также представить предложения по передаче незадействованных участков действующим производителям, которые обеспечат их ввод в работу.

Еще одно значимое для производителей направление поддержки — предоставление в 2023 году грантов и субсидий на повышение уровня технологической оснащенности предприятий АПК. Планируется приобретение при поддержке области более 200 единиц оборудования и техники. Сейчас основной вопрос для сельхозпроизводителей — своевременное и организованное проведение весенних полевых работ. Старт кампании запланирован на 15 апреля. По прогнозам, общая посевная площадь в регионе составит 445 тыс. га — это на 8,2 тыс. га больше чем в 2022-м. При этом в 20 муниципалитетах области посевные площади увеличат. Лидером стал Кувшиновский округ, где в этом году введут дополнительно более 2,5 тыс. га. Свыше 1,2 тыс. га прибавят в Бежецком районе, почти 1 тыс. га — в Вышневолоцком округе.

Игорь Руденя подчеркнул: работа Минсельхоза, ведомств Верхневолжья, администраций муниципалитетов должна быть направлена в первую очередь на обеспечение своевременного доведения до хозяйств государственной поддержки. Необходим постоянный мониторинг ситуации с обеспеченностью семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями и средствами защиты растений, готовностью техники.

В настоящее время идет подготовка сельскохозяйственной техники. В целом в посевной будет задействовано более 2300 тракторов, порядка 400 сеялок, около 1000 плугов и культиваторов. Также в хозяйствах готовятся семенной фонд, удобрения, топливо. Ключевым для отрасли, особенно в период посевной кампании, губернатор назвал обеспечение кадровыми ресурсами.

В Тверской области создан региональный штаб по подготовке и организации проведения сезонных полевых работ. Глава региона подчеркнул: в числе задач штаба — решение актуальных вопросов, возникающих у коллективных хозяйств и фермеров Верхневолжья.