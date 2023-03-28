Пекин, 28 марта, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Китай призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под предлогом демократии. Об этом заявила 28 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дядя Сэм

Дипломат напомнила, что Китай не раз заявлял о своей позиции по так называемому «саммиту за демократию».

Она отметила, что власти США игнорируют собственные многочисленные недостатки и снова проводят так называемый «саммит за демократию», при этом они открыто проводят идеологические линии и провоцируют раскол в мире, оскверняют и попирают дух демократии.

Мао Нин добавила, что сейчас нужно не создавать разногласия во имя демократии и продвигать политику односторонних действий, а укреплять сотрудничество и солидарность на основе принципов и целей Устава ООН, отстаивать многосторонность.

Дипломат подчеркнула, что миру необходимы не вмешательство во внутренние дела других государств под предлогом демократии, а настоящая демократия и продвижение демократизации международных отношений.

Мао Нин отметила, что сейчас миру нужен не так называемый «саммит за демократию», который создает конфронтацию, а нужны сотрудничество и сплоченность, которые способны действительно решить проблемы, стоящие перед международным сообществом.

«Призываем США перестать указывать на другие страны и прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под знаменем так называемой демократии», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Саммиты за демократию» являются не чем иным, как проявлением неоколониальных практик Соединённых Штатов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свою очередь ранее заявил, что Соединённые Штаты Америки на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали.