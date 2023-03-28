Москва, 28 марта, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-22», у которого разгерметизировалась система терморегулирования, покинул МКС без экипажа. В Казахстане его ждут в 14:45 по московскому времени. Как сообщает Роскосмос, на корабле возвратят на Землю 218 кг грузов, в том числе — результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

Стыковка с МКС

О сбое в работе системы охлаждения корабля «Союз МС-22» стало известно 19 декабря 2022 года. Находящийся на борту российского сегмента МКС космонавт Сергей Прокопьев назвал тогда обстановку «вполне приемлемой».

Сегодня, 28 марта, в 14:45 запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» в беспилотном варианте, пояснили Федеральном агентстве воздушного транспорта. По данном профильного ведомства, поисково-спасательные силы для этого уже обеспечены. Так, посадку в районе г. Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан будут обеспечивать: два самолета, Ан-26 и Ан-12, четыре вертолета Ми-8, две поисково-эвакуационные машины Минобороны России. Поисково-спасательное обеспечение посадки СА ТПК «Союз МС-22» организовано специалистами Росавиации, Минобороны России, РКК «Энергия» им. С. П. Королева, Госкорпорации «Роскосмос» и Института медико-биологических проблем.

Ранее Государственная комиссия одобрила возвращение корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции на Землю 28 марта в беспилотном режиме. Как рассказали в Роскосмосе, космонавты уложили удаляемые грузы в бытовом отсеке «Союза МС-22» и возвращаемые грузы — в его спускаемом аппарате. Дело в том, что при возвращении на Землю на высоте примерно 130–140 км космический корабль разделяется на три отсека: спускаемый аппарат, который приземляется, а также на бытовой и приборно-агрегатный, которые сгорают в атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане ждут приземления повреждённого корабля «Союз МС-22» («Циолковский»), покинувшего Международную космическую станцию (МКС) без экипажа на борту. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв допустил, что механическое повреждение радиатора корабля «Союз МС-22» произошло при контакте с частицей с внешней стороны.