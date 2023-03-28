Париж, 28 марта, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до минимума за последние четыре года, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией BVA.

Стрингер/РИА Новости Эммануэль Макрон

Так, только 28% опрошенных жителей Франции удовлетворены действиями Макрона на посту главы государства. Это на 6% меньше, чем было отмечено в конце февраля.

Рейтинг Макрона приближается к минимальному уровню в 26%, который наблюдался во время движения «жёлтых жилетов» в ноябре 2018 года, уточнили в компании.

Как передавало ИА REGNUM, власти Франции задействовали положение 49-й статьи конституции, позволяющее принять закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший протесты и забастовки, без голосования в парламенте.

К 2030 году французские власти планируют увеличить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В Париже прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста. В акциях протеста 11 марта по всей стране приняли участие около 370 тысяч человек.