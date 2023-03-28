Москва, 28 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Генеральной прокуратуре России утвердили обвинительное заключение в отношении двоих жителей Чечни, которых следствие считает виновными в совершении теракта в селе Знаменское. Мужчины будут отвечать в суде за действия, которые привели к гибели 15 человек и травмированию 26, сообщили в Генпрокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Преступление было совершено в июле 2005 года. Тогда обвиняемые вместе с другими соучастниками убили мужчину в станице Новощедринская, начинили его тело взрывчаткой, поместили в машину, а затем привели устройство в действие.

Дело о теракте рассмотрит Южный окружной военный суд. Ранее ответственность за взрыв уже понесли три человека, приговорённые к длительному лишению свободы, ещё троих судят.

Двоих мужчин, в отношении которых утвердили заключение, обвиняют по статьям 209, 205, 105, 126 и 222 УК РФ за убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное хранение и перевозку взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было тщательно спланированным, поэтому погибли и получили травмы так много людей, заявлял глава МВД Чечни Руслан Алханов. Взрыв был таким мощным, что от машины остались только мосты. Вся остальная часть кузова превратилась в обрывки железа.