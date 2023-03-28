Краснодар, 28 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Сильные дожди с грозами, мокрым снегом и градом, а также сильный ветер ожидаются на территории Краснодарского края вплоть до утра 31 марта, сообщает пресс-центр главного управления МЧС по региону.

Константин Чалабов/РИА Новости Грозовая туча

Сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании c грозой‚ градом и сильным ветром 20 м/с возможны местами на Кубани вечером 28 марта, в течение суток 29 и 30 марта, а также ночью и утром 31 марта.

Кроме того, в МЧС предупредили о подъёме уровней воды на реках в Апшеронском, Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, а также в районах Геленджика и Туапсе. Местами уровень воды может превысить неблагоприятные отметки.

Местами в горных районах края ожидается очень сильный снег с налипанием на проводах и деревьях, а также сильный гололёд, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тульской области готовятся к весеннему половодью. Зимой высота снежного покрова в верховьях Волги превысила средние многолетние значения.