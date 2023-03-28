Рим, 28 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Побег Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, из-под ареста в Италии стал возможным благодаря помощи сообщников, подозревается участие «российских служб». Об этом 28 марта пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на следствие.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Напомним, 21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Как отмечает Corriere della Sera, Усс отключил электронный браслет, вышел из дома с рюкзаком и скрылся на автомобиле, водитель которого ждал его в уединённом месте. Причём хозяином машины является посторонний человек, который ею не пользуется.

По информации издания, следователи предполагают, что Усс в нескольких километрах от места побега сменил машину, чтобы доехать до границы одной из соседних стран, предположительно Швейцарии или Словении. Кроме того, прокуратура Милана считает, что вопреки судебному запрету Усс пользовался мобильным телефоном. Сейчас следователи работают над распечаткой звонков с него.

Как утверждает издание, этот побег был «хирургической операцией, которая заставляет следователей подозревать в решающей роли спецслужбы Москвы».

Кроме того, газета пишет, что жена 40-летнего российского предпринимателя 13 марта вернулась из Италии в Россию. Причём право на контакт с мужем было только у неё.

Как сообщало ИА REGNUM, жена Артёма Усса отказалась рассказывать о побеге своего мужа в Италии.