Лиссабон, 28 марта, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Португалия передала киевскому режиму три немецких танка Leopard 2A6. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны республики.

Christian Charisius/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2А6

«Три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные Португалией, уже находятся на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные танки Challenger 2 в ближайшее время начнут выполнять боевые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Германии увеличить объемы военной помощи Украине свидетельствуют о том, что Берлин продолжает повышать уровень своей вовлеченности в конфликт.