* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера иноагента Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая ранее была заочно осуждена на 9 лет лишения свободы за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Артем Геодакян/ТАСС Басманный суд Москвы

По информации агентства, приговор в отношении осужденной вступил в силу, в связи с этим обеспечительная мера в виде ареста имущества была снята.

Уточняется, что ходатайство о снятии ареста с имущества подал бывший супруг блогера.

Как передавало ИА REGNUM, срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции Белоцерковской или с момента её задержания. В настоящее время блогер находится за пределами России.

Напомним, Белоцерковская в марте прошлого года в соцсети опубликовала на своей странице несколько сообщений, обвиняя в них российских военнослужащих в уничтожении украинских городов и мирных жителей.