Москва, 28 марта, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Потребители имеют право вести фото — и видеосъёмку в магазинах, заявили 28 марта в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Возможные запреты сотрудников магазинов на осуществление такой съёмки не имеют никаких правовых оснований, рассказали представители службы.

У потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, а если сотрудники магазинов этому препятствуют, то нужно обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора с жалобой, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что потребитель вправе вернуть продавцу некачественный товар, в том числе купленный через маркетплейс.