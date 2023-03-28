Москва, 28 марта, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В Казахстане ждут приземления повреждённого корабля «Союз МС-22» («Циолковский»). Он покинул МКС без экипажа на борту, сообщил ТАСС.

nasa.gov Союз МС-22

На Землю корабль доставит порядка 128 кг грузов. Приземление запланировано на 14:45 по московскому времени недалеко от города Жезказган в Казахстане. В том числе «Циолковский» доставит данные о научных экспериментах, аккумулятор скафандра космонавтов и оборудование МКС.

Предполагается, что два отсека корабля сгорят в атмосфере во время торможения. Приземление обеспечат двигатели мягкой посадки.

В декабре 2022 года на корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования. Предположительной причиной повреждений назвали попадание спорадического метеороида. «Циолковский» после поломки не смог бы вернуть на Землю экипаж из-за больших рисков перегрева.

Как сообщало ИА REGNUM, на МКС «Союз МС-22» был отправлен в сентябре 2022 года, он доставил космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио.