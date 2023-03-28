Суд приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян на Кипре

Никосия, , 13:10 — REGNUM К шести месяцам тюрьмы приговорена украинка, которая напала с ножом на россиян на Кипре. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ в Никосии.

Ларнака © Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

«На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась. Суд это учёл при вынесении приговора», — сказал представитель посольства.

Он рассказал, что ей были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Окружной суд Ларнаки снял с неё три пункта обвинений, остальные семь оставил.

Женщина была арестована в зале суда. При этом она имеет право на апелляцию.

Напомним, инцидент произошёл 22 августа 2022 года. Во время празднования Дня Государственного флага РФ гражданка Украины с признаками опьянения совершила нападение с ножом на группу россиян, проживающих на Кипре.

Сотрудники полиции задержали её. Было возбуждено уголовное дело по факту ношения ножа, нападения, применения оружия, нарушения общественного порядка, нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.