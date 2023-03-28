Варшава, 28 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Польских пограничников на границе с Белоруссией забросали камнями и палками. Об этом 28 марта заявили в пресс-службе Пограничной стражи страны.

Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Польский пограничник и полицейский

Согласно данным, опубликованным в социальной сети Twitter, инцидент произошёл накануне на участке Дубиче-Церкевне.

«Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне», — заявили в пресс-службе, уточнив, что действия этих граждан объяснялись их недовольством тем фактом, что граница охраняется.

Утверждается, что нападавшие оказались у границы «с согласия белорусских силовиков».

Всего за минувшие сутки в Польшу нелегально пытались попасть почти 90 человек, 12 из них вернулись обратно на территорию Белоруссии, остальных задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша и Великобритания возведут два пункта временного размещения в западной и центральной частях Украины для внутренне перемещенных лиц. По данным МИД Польши, пункты в Полтавской и Львовской областях смогут принимать свыше 700 человек.