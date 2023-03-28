Москва, 28 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Оценивая ход специальной военной операции (СВО), многие комментаторы приводят исторические аналогии — от сравнения с событиями Второй мировой до более экзотических параллелей (например, французской кампании в Алжире), но, увы, редко вспоминают о более явном историческом примере, сказал ИА REGNUM историк, кандидат исторических наук Александр Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Это опыт вхождения западных и юго-западных земель в состав России в XVII и XVIII веках. Одна из важнейших вех в этом ряду — манифест, изданный 27 марта (7 апреля по новому стилю) 1793 года», — отметил Васильев.

По этому документу ранее принадлежавшие Польше земли по правому берегу Днепра, от нынешней Ровенской области до окрестностей Киева (и шире, от нынешней Витебской области Белоруссии до севера Приднестровья), «на вечные времена» возвращались в состав российского государства.

Как заметил Васильев, в манифесте очерчивались присоединенные территории, население которых становится подданными империи, и новая граница прошла практически по прямой линии с севера на юг.

«До сих пор мы можем на современной политической карте увидеть следы линии, которая была указана в манифесте», — добавил Васильев.

В честь этого события была отчеканена медаль с изображением Екатерины II и церковнославянским девизом «Отторженная возвратих» — «Отторгнутое возвратила».

Документ часто называют манифестом Екатерины II о включении Правобережной Украины в состав Российской империи, в чем заключаются две неточности. Во-первых, в манифесте, озаглавленном «О присоединении к России от Польши некоторых Областей», термин «Украина» не упоминался. Во-вторых, «от имени императрицы свой манифест издал командующий русскими войсками на территории Речи Посполитой Михаил Кречетников», отметил Васильев. Императрица чуть позже утвердила этот документ своим именным указом о создании на присоединенной территории трех губерний.

Историк обратил внимание, что в документе делается акцент на том, что за 30 лет екатерининского правления Россия всячески старалась выстраивать с Речью Посполитой (владевшей территориями, населенными православными белорусами и малороссами) политику, основанную на взаимных интересах. Но опыт этого тридцатилетия наглядно показал: усилия Петербурга не давали результатов и Варшава продолжала представлять для России внешнюю угрозу и притеснять своих православных подданных, живущих на древних русских землях, но за пределами тогдашних границ Российской империи. Об этом было прямо сказано в манифесте:

«Между неустройствами и насилиями, произошедшими из раздоров и несогласий, непрестанно республику Польскую терзающих, с особливым соболезнованием… всегда взирала на те притеснения, которым земли и грады, к Российской империи прилеглые, некогда сущим ее достоянием бывшие и единоплеменниками ее населенные, созданные и православною христианскою верою просвещенные и по сие время оную исповедующие, подвержены были».

Здесь вполне уместна историческая параллель с отношениями Москвы и Киева в постсоветский период, считает эксперт. Часть исторической России, на которой в советское время была образована Украинская ССР, после распада СССР стала именоваться государством Украина, с которой РФ стремилась выстраивать партнерские отношения. Но с середины 2000-х (а фактически и ранее) киевская политическая элита проводила враждебный России курс, построенный на существовании «внешнего врага» в лице Москвы.

Ущемление прав русскоязычного населения на Украине после развала СССР приняло систематический характер, поскольку русская культура и русский язык, родные для большей части населения, назывались враждебными и выдавливались из публичной сферы. Ярким примером стали «языковой закон» в редакции 2019 года и лишение русских статуса коренного народа Украины. Еще более очевидной параллелью можно назвать отношение киевских властей к канонической православной церкви — УПЦ.

Более двух веков назад на сугубо внутренние проблемы Речи Посполитой накладывался внешний дестабилизирующий фактор в лице революционной Франции. «Говорилось о том, что некие силы внутри самой Польши обращаются к французским революционерам и таким образом толкают саму Польшу на путь революции, кровавого внутреннего конфликта и гражданской войны», — отмечает Васильев. Схожим образом либеральный Запад спровоцировал две революции, а фактически государственных переворота на Украине — в 2005 и 2014 годах, последний из которых привел к кровопролитному конфликту.

«Для Екатерины фактор революционной угрозы во Франции был очень серьёзен, потому что уже в Европе развивалась новая большая война. Конечно, Россию подтолкнули к тому, чтобы разрубить этот гордиев узел», — отметил историк.

Россия не могла мириться с тем, что киевский режим развязал геноцид против русских в Донбассе, и, как не раз бывало, страна встала на защиту угнетаемых, начав специальную военную операцию. Также Россия активно восстанавливает мирную жизнь на освобождённых территориях, а российское общество оказывает гуманитарную помощь жителям.