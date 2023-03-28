Новосибирская область, 28 марта, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В посёлке Октябрьский Новосибирской области представители правоохранительных органов 28 марта задержали местного жителя, стрелявшего из огнестрельного оружия. Он сделал несколько выстрелов на улицу из окна своей квартиры и перепугал прохожих, сообщило NGS.ru.

Полицию вызывали очевидцы стрельбы. Огнестрельное оружие у мужчины изъяли, он задержан.

Lisa Roe Стрельба

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Подробности выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в деревне Голубое в Московской области произошёл инцидент со стрельбой из автомата. Местный житель стрелял с балкона многоэтажного дома.