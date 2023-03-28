Москва, 28 марта, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Москва готовится к заседанию Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Об этом 28 марта рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Действительно будет ВГС, готовится. В рамках подготовки ВГС, накануне, были контакты на министерском уровне, на уровне премьеров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся развития Союзного государства, а также, возможно, вопросы безопасности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета с участием лидеров России и Белоруссии назначено на 6 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят в ходе заседания Высшего госсовета вопросы, касающиеся безопасности.