Москва, 28 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Кремле сожалеют о том, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о создании международной комиссии для расследования терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» (СП), при этом российская сторона продолжит прилагать усилия, чтобы не дать замотать эту тему. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

По его словам, все должны быть заинтересованы в объективном расследовании, с привлечением всех заинтересованных сторон, всех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей данного теракта.

«Мы сожалеем, что наша инициатива не прошла, но российская сторона продолжит усилия, чтобы не дать замотать эту тему», — заявил он, добавив, что Москва будет делать всё, чтобы инициировать международное расследование.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Совбез не принял проект резолюции.

На заседании Совбеза постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что подозрения о том, кто стоит за взрывами «Северных потоков», только усилились после прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции России о создании международной комиссии для расследования терактов на газопроводах.