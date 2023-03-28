Москва, 28 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Сожалеем об отказе СБ ООН от резолюции по «Северным потокам», все должны быть заинтересованы найти заказчиков и исполнителей теракта, заявил 28 марта в ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет делать все, что в её силах, чтобы и дальше инициировать международное расследование по подрыву «Северных потоков». Также представитель Кремля прокомментировал ряд других актуальных тем и анонсировал ВГС (высший государственный совет) президентов России и Белоруссии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Резолюция РФ о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» не принята в Совете Безопасности ООН, в Москве сомневаются в объективности расследования теракта.

Касаясь обстановки с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, он пояснил: «Германия активно участвует в накачивании Украины оружием, повышая уровень вовлечённости в конфликт».

Информируя о ближайших планах российского лидера, Дмитрий Песков отметил, что 28 марта Владимир Путин примет с докладом губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и подтвердил, что 6 апреля состоится ВГС между президентами России и Белоруссии.

«Повестка дня в ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. При необходимости там могут рассматривать вопросы, связанные с безопасностью. Тем более эта тема в связи с известными событиями и недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, слова российского президента Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) РФ в Белоруссии продолжают активно обсуждать на мировой политической арене: в США считают, что Россия не блефует. Экс-президент Дональд Трамп по этому поводу призвал американцев молиться. Также известно, что Лукашенко 31 марта обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.