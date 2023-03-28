Москва, 28 марта, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр РФ и экс-глава Газпрома Виктор Черномырдин оставил заметный след в новейшей истории России. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Виктор Степанович оставил заметный след в новейшей истории нашей страны. Все помнят его, особенно те, кто пересекался с ним по работе», — сказал Песков.

Он добавил, что не знает о каких-либо дополнительных решениях по увековечиванию памяти Черномырдина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе имени Черномырдина.