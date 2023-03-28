В Харьковской области произошли взрывы
В Харьковской области объявлена воздушная тревога, жители сообщают о взрывах
Украина, 28 марта, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Харьковской области на Украине включили сирены. По данным местных сообществ в социальных сетях, в городе Богодухове произошли взрывы.
(сс) Will Russell
Взрыв
Жители рассказывают о прилётах ракет и двух беспилотниках в небе. Сведения подтверждает украинское издание «Зеркало недели». Подробности пока не известны, информация предварительная.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о переброске военной техники ВСУ в Харьковскую область. Колонны движутся в направлении посёлка Новосёловское.