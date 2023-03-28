Украина, 28 марта, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Харьковской области на Украине включили сирены. По данным местных сообществ в социальных сетях, в городе Богодухове произошли взрывы.

(сс) Will Russell Взрыв

Жители рассказывают о прилётах ракет и двух беспилотниках в небе. Сведения подтверждает украинское издание «Зеркало недели». Подробности пока не известны, информация предварительная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о переброске военной техники ВСУ в Харьковскую область. Колонны движутся в направлении посёлка Новосёловское.