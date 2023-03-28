Москва, 28 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят в ходе заседания Высшего госсовета вопросы, касающиеся безопасности. Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Таким образом он ответил на вопрос, планируются ли отдельные переговоры глав двух государств и будет ли на них обсуждаться инициатива, которая касается хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

«Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства», — сказал представитель Кремля, уточнив, что при необходимости Путин и Лукашенко обсудят вопросы, связанные с безопасностью.

По его словам, эта тема «весьма актуальна» в связи с недружественным окружением стран.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент России Владимир Путин примет с докладом губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Встреча запланирована на 28 марта.