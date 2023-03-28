Киев, 28 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Польша и Великобритания возведут два пункта временного размещения в западной и центральной частях Украины для внутренне перемещенных лиц. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По её информации, пункты в Полтавской и Львовской областях смогут принимать свыше 700 человек.

Отмечается, что на возведение этих объектов руководство Великобритании направит 10 млн фунтов стерлингов (12,3 млн долларов).

Это новое британско-польское партнерство поможет принести тепло, свет и жильё людям, которые больше всего в этом нуждаются, говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания первой среди стран Запада объявила о передаче Киеву 14 танков Challenger 2. Помимо этого, Лондон намерен передать Киеву 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.