Москва, 28 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 марта примет с докладом губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

Представитель Кремля отметил, что у президента сегодня достаточно спокойный рабочий день. В графике Путина — сугубо служебные, непубличные мероприятия.

«Среди других посетителей будет с докладом глава Самарской области Дмитрий Азаров», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин встречался с самарским губернатором Азаровым в октябре 2022 года. Тогда глава региона рассказал президенту о развитии области, о рекордном урожае зерновых и помощи Донбассу. С мая 2022 года Самарская область сотрудничает с городом Снежное в ДНР и помогает восстанавливать объекты инфраструктуры.