Киев, 28 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Бывший глава завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев препятствовал деятельности украинской армии, отказавшись передать разведке вертолёт Ми-2, утверждает Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Отмечается, что в апреле 2022 года руководитель предприятия «Мотор Сич» получил от Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заказ на возмездную передачу вертолёта Ми-2. Он был необходим для выполнения боевых задач на фронте.

«Руководитель предприятия… дал указание своим подчинённым разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию», — утверждает СБУ.

Ведомство не называет имя подозреваемого, но президентом компании в то время был Богуслаев. Утверждается, что по распоряжению руководителя рабочие завода сняли с вертолёта лопасти и привели в негодность механизм несущего винта.

Экс-президенту компании предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Богуслаева арестовали на Украине по делу о коллаборационизме и пособничестве России. Украинские власти обвиняют его, в частности, в содействии ДНР через сотрудничество с машиностроительным заводом в городе Снежное.