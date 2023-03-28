Тюмень, 28 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Тюмени умер самый старый кот в России, передают 28 марта местные СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сиамский кот

Сиамскому коту по кличке Дашун в январе 2023 года исполнилось 26 лет, он был внесен в Книгу рекордов России.

Хозяйка Дашуна рассказала журналистам, что в последние месяцы кот часто болел, испытывая проблемы с глазами и лапами. Он мало двигался и много спал.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года на 18-м году жизни скончался от рака кот Филимон, занимавший должность «старшего нау-мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника».