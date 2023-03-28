Ханой, 28 марта, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Срок безвизового пребывания во Вьетнаме продлён для граждан России и ещё ряда стран с 15 до 45 дней. Об этом 28 марта сообщает портал Vietnam News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Отмечается, что кабинет министров Вьетнама одобрил продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней, а также выдачу электронных виз на срок до трёх месяцев.

В список стран, помимо России, вошли Белоруссия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.

Как отмечает издание, вьетнамское правительство таким образом надеется поддержать ключевой фактор экономического роста страны — туризм и иностранные инвестиции. Предложение будет представлено на рассмотрение парламента на заседании, которое состоится в мае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на международной многоотраслевой гибридной выставке Vietnam Expo 2023 впервые будет представлена российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia.