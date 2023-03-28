Москва, 28 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил учитывать приоритизацию по наибольшей добавленной стоимости при перенаправлении экспортных поставок энергоресурсов. Такое мнение он выразил 28 марта в ходе коллегии ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«Понятно, что многие производители ставят вопрос о возврате к приоритету продукции с высокой добавленной стоимостью. Просто среди этих товаров очень много продукции нефтегазохимии, СУГов, нефтепродуктов, продуктов газопереработки… — сказал министр, уточнив, что данная продукция находится под ответственностью Минпромторга. — Тем не менее мы понимаем, что это сжиженный газ, поэтому добавленная стоимость в этих продуктах, как правило, в десятки раз выше того продукта, с которым все это конкурирует на восточном полигоне именно с энергетическим углем».

Решетников подчеркнул, что экономическое благополучие страны во многом зависит от способности решить данный вопрос.

Ранее Максим Решетников сообщил, что, по прогнозу Министерства экономического развития, в России в 2023 году ожидается улучшение показателей ВВП и инвестиций, безработица сохранится на низком уровне.