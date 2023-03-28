Славянск, ДНР, 28 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. ВСУ перебрасывают значительное количество техники и резервов через Купянск в сторону Славянска, рассказал 28 марта РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Очевидцы сообщают, что вся дорога между Изюмом и Славянском «буквально забита техникой и живой силой», сообщил эксперт.

Днем ранее, 27 марта, сообщалось о взрывах в Купянском районе Харьковской области, а также в Славянске и Краматорске на временно оккупированной Украиной территории ДНР.

О взрывах во временно оккупированных Киевом Славянске, Краматорске и Константиновке местные СМИ сообщали также 25 марта.