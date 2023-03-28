Москва, 28 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В западной части Москвы едва не произошла массовая драка между представителями субкультур. В столкновении собирались участвовать 12 человек, у дерущихся были ножи и пистолеты, сообщили в ГУ МВД столицы. Акцию пресекли правоохранители.

Иван Шилов ИА REGNUM Национализм в России

Участники запланированного противостояния задержаны, пятеро из них — несовершеннолетние, приводит ТАСС информацию ведомства. Возбуждены административные производства, в том числе в отношении троих родителей подростков. Достигшие восемнадцатилетия молодые люди буду отвечать по статье о мелком хулиганстве, родители несовершеннолетних — за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Агентство уточняет, что драка должна была состояться между сторонниками и противниками национализма.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге произошла массовая драка студентов. Инцидент начался со словесной перепалки, которую начали иностранные студенты.