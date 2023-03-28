Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в центре города

Севастополь, , 12:18 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что причиной громких звуков в городе является тренировка средств противовоздушной обороны. Об этом он написал 28 марта в своём телеграм-канале.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Громкие звуки сегодня в центре — это тренировка ПВО», — отметил он, добавив, что в Севастополе всё спокойно.

Как передавало ИА REGNUM, в городе проводили профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Напомним, рано утром 22 марта три украинских беспилотных морских аппарата атаковали морскую бухту Севастополя. Все три дрона были уничтожены. Корабли Черноморского флота, находившиеся в бухте, не пострадали. Эту атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие.

14 марта 2023 года над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9. В США подтвердили, что этот беспилотник находился в Чёрном море с целью провести разведку. В небо поднялись истребители Су-27. За отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район временного режима использования воздушного пространства лётчики награждены орденами Мужества.