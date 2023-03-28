В Донецке под завалами пострадавшего после обстрела ВСУ дома нашли двух погибших

Донецк, , 12:10 — REGNUM Под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома в Киевском районе Донецка обнаружили два тела, сообщил 28 марта мэр города Алексей Кулемзин.

Погибший Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Киевском районе по улице Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 марта, военные ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе.

Отметим, что за сутки 26 марта украинские войска обстреляли 11 раз территорию ДНР, под огнём оказались три населённых пункта республики.