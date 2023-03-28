Москва, 28 марта, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Банки в России с конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года предоставили участникам спецоперации на Украине и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её информации, в этот период кредитные учреждения России предоставили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей, в том числе в феврале — на сумму 1,8 млрд рублей по 5,5 тыс. кредитов.

Отмечается, что без учёта кредитных каникул, оформленных в связи со спецоперацией, в феврале кредитные учреждения реструктурировали 54,8 тыс. кредитов граждан на сумму 26,7 млрд рублей и 1,8 тыс. кредитов субъектов среднего и малого предпринимательства на сумму 48,7 млрд рублей.

Уточняется, что в феврале текущего года число поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц уменьшилось на 4% в сравнении с январем 2023 года: в кредитные учреждения поступило 166,3 тыс. заявок, при этом в январе ими было получено 173,3 тысячи заявок.

По информации пресс-службы, в феврале продолжил снижаться спрос на реструктуризацию со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, число поступивших заявок составило 6,2 тыс., тогда как в январе этот показатель составил 7,4 тыс. заявок, а в декабре 2022 года — 8,5 тыс. заявок.

Как передавало ИА REGNUM, выход из российского бизнеса будет стоить компаниям из недружественных стран 10% от половины рыночной стоимости активов, которые они оставляют. Такой размер «неустойки» определён решением министерства финансов России.