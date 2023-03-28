Минэнерго Украины: на западе страны действуют аварийные отключения электричества

Киев, , 12:02 — REGNUM Электросети на западе Украины повреждены из-за сильного ветра, происходят аварийные отключения электроэнергии. Сообщение об этом опубликовано 28 марта в телеграм-канале украинского министерства энергетики.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра [произошли] повреждения электросетей и, как следствие, аварийные отключения потребителей», — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.

Кроме того, в Житомирской области перебои с электроснабжением возможны в связи с ремонтом сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Одессы 28 марта остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Днём ранее, 27 марта аналогичная ситуация произошла в Киеве.