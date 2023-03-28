Москва, 28 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской Народной Республике тщательно замаскированные тайники украинских националистов с оружием и боеприпасами иностранного производства, сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Отмечается, что при обследовании нежилых строений силовики изъяли противотанковый гранатомет RPG-75M, снаряды, мины со взрывателями, а также гранаты, огнестрельное оружие и свыше 6,5 тыс. патронов, в том числе иностранного образца.

В тайниках также находились элементы форменного обмундирования ВСУ и стружка алюминия, которую националисты используют для изготовления самодельных взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Херсонской области более 130 танковых снарядов Вооруженных сил Украины.

Кроме танковых снарядов, в тайнике находилась сопроводительная документация на украинском языке.