Росгвардия обнаружила в ЛНР замаскированные тайники с оружием
Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР замаскированные тайники с оружием и боеприпасами
Москва, 28 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской Народной Республике тщательно замаскированные тайники украинских националистов с оружием и боеприпасами иностранного производства, сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что при обследовании нежилых строений силовики изъяли противотанковый гранатомет RPG-75M, снаряды, мины со взрывателями, а также гранаты, огнестрельное оружие и свыше 6,5 тыс. патронов, в том числе иностранного образца.
В тайниках также находились элементы форменного обмундирования ВСУ и стружка алюминия, которую националисты используют для изготовления самодельных взрывных устройств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Херсонской области более 130 танковых снарядов Вооруженных сил Украины.
Кроме танковых снарядов, в тайнике находилась сопроводительная документация на украинском языке.