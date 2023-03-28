Представитель МИД Захарова считает, что дипфейки должны регулироваться законом

Москва, , 11:51 — REGNUM Странам необходимо проработать на законодательном уровне проблемы дипфейков. Об этом 28 марта заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире программы «Антифейк» на Первом канале.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, для начала странам необходимо провести мобилизацию очевидцев, которые смогут опровергнуть информационный вброс, сделанный при помощи технологии дипфейк.

«Второй момент — это законодательство. Я уверена, что, когда речь идёт о дипфейке, это должно быть каким-то образом отрегулировано в праве», — резюмировала представитель МИД РФ.

Дипфейк — технология, которая позволяет создавать и заменять элементы на существующих фото — и видеофайлах с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Ранее Мария Захарова заявила, что США и Германия разоблачили свою же ложь о терактах на «Северных потоках» одновременным вбросом информации через американские и немецкие СМИ. По её словам, Вашингтону и Берлину нужно было отвлечь внимание от журналиста Сеймура Херша, заявившего о причастности США и Норвегии к взрывам на российских газопроводах.