Захарова заявила, что дипфейки должны регулироваться законом
Представитель МИД Захарова считает, что дипфейки должны регулироваться законом
Москва, 28 марта, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Странам необходимо проработать на законодательном уровне проблемы дипфейков. Об этом 28 марта заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире программы «Антифейк» на Первом канале.
По её словам, для начала странам необходимо провести мобилизацию очевидцев, которые смогут опровергнуть информационный вброс, сделанный при помощи технологии дипфейк.
«Второй момент — это законодательство. Я уверена, что, когда речь идёт о дипфейке, это должно быть каким-то образом отрегулировано в праве», — резюмировала представитель МИД РФ.
Дипфейк — технология, которая позволяет создавать и заменять элементы на существующих фото — и видеофайлах с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.
Ранее Мария Захарова заявила, что США и Германия разоблачили свою же ложь о терактах на «Северных потоках» одновременным вбросом информации через американские и немецкие СМИ. По её словам, Вашингтону и Берлину нужно было отвлечь внимание от журналиста Сеймура Херша, заявившего о причастности США и Норвегии к взрывам на российских газопроводах.