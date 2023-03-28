Москва, , 11:49 — REGNUM Сотрудники ФСБ смогут получить доступ к информации о геолокации такси, а также о средствах платежа пассажиров. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ устанавливает порядок предоставления службой заказа такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к базам данных и информационным системам, используемым для получения, обработки, хранения и передачи заказов легкового такси.

Так, согласно проекту постановления, такси должны будут круглосуточно предоставлять органам власти удаленный доступ к базам данных и информационным системам, используемым для хранения, получения, а также для обработки и передачи заказов.

Согласно документу, доступ планируется предоставить к средствам платежа и геолокации.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, который предусматривает случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта.