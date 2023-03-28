Москва, 28 марта, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ смогут получить доступ к информации о геолокации такси, а также о средствах платежа пассажиров. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Документ устанавливает порядок предоставления службой заказа такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к базам данных и информационным системам, используемым для получения, обработки, хранения и передачи заказов легкового такси.

Так, согласно проекту постановления, такси должны будут круглосуточно предоставлять органам власти удаленный доступ к базам данных и информационным системам, используемым для хранения, получения, а также для обработки и передачи заказов.

Согласно документу, доступ планируется предоставить к средствам платежа и геолокации.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, который предусматривает случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта.