Пекин, 28 марта, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Проект резолюции России по проведению международного расследования взрывов на нитях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» предлагает важные опции для выяснения правды. Пекин сожалеет, что Совет Безопасности ООН не смог достичь консенсуса по российской инициативе. Об этом 28 марта заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Ранее стало известно, что резолюция России о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» не принята в Совете Безопасности ООН. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, в Москве сомневаются в объективности расследований теракта. Власти Дании, Германии и Швеции заявляют о сотрудничестве с Россией по данному вопросу, пытаясь ввести СБ ООН в заблуждение, добавил постпред.

«Предложенный Россией проект резолюции предлагает важные опции для выяснения правды, однако СБ ООН оказался не в состоянии достичь консенсуса», — заявила дипломат, подчеркнув, что официальный Пекин выражает сожаление.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 сентября 2022 года шведские и датские специалисты установили, что магистрали «Северных потоков» были повреждены в результате целенаправленных взрывов под водой.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии, заявив, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США.

Он также заявил, что в Соединённых Штатах знают, кто стоит за подрывами «Северных потоков», но расследовать диверсии не станут.