Огнемётная система «Солнцепёк» поразила позиции ВСУ на авдеевском направлении

Донецк, , 11:41 — REGNUM Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении. Кадры использования этого вида вооружения опубликовало 28 марта РИА Новости.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На видео показано падение снарядов БМ-21 «Град», а затем и боеприпасов ТОС-1А «Солнцепёк». Отмечается, что такая совместная работа двух систем позволила поразить огневые точки и места дислокации живой силы противника.

Напомним, город Авдеевка в ДНР находится под контролем Киева и является одним из основных укрепрайонов ВСУ на донецком направлении. С его территории украинские военные обстреливают Донецк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Иван Бигма заявил, что на авдеевском направлении уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также огневая позиция и расчёт 120-мм миномёта ВСУ.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные в Авдеевке находятся в критичной ситуации.