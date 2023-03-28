Донецк, 28 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении. Кадры использования этого вида вооружения 28 марта появились в Сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

На видео показано падение снарядов БМ-21 «Град», а затем и боеприпасов ТОС-1А «Солнцепёк». Отмечается, что такая совместная работа двух систем позволила поразить огневые точки и места дислокации живой силы противника.

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Напомним, город Авдеевка в ДНР находится под контролем Киева и является одним из основных укрепрайонов ВСУ на донецком направлении. С его территории украинские военные обстреливают Донецк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Иван Бигма заявил, что на авдеевском направлении уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также огневая позиция и расчёт 120-мм миномёта ВСУ.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные в Авдеевке находятся в критичной ситуации.