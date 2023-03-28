Москва, 28 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Русская православная церковь открыла в Северодонецке Луганской Народной Республики передвижной медицинский комплекс, сообщается на сайте больницы Святителя Алексия.

Иван Шилов ИА REGNUM Северодонецк

«В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Северодонецке помощь врачей Больницы Святителя Алексия стала существенной поддержкой мирному населению», — сообщил директор больницы Алексей Заров.

По его словам, ещё в 2022 году врачи-добровольцы медучреждения стали выезжать в города ЛНР.

«Теперь здесь работает наш передвижной диагностический комплекс», — добавил он.

Заров уточнил, что врачи принимают пациентов в Северодонецке и выезжают в близлежащие населенные пункты. На территории Донбасса это второй мобильный комплекс больницы Святителя Алексия, первый был открыт в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, документация для возведения и ремонта по национальным проектам четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), двух врачебных амбулаторий, онкологического радиологического корпуса и больницы скорой медицинской помощи подготовлена в настоящее время минздравом Луганской Народной Республики.