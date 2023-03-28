Москва, , 11:32 — REGNUM Министерство финансов России намерено подготовить и представить в правительство предложения по сокращению количества федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России. Об этом 28 марта пишет РБК, ссылаясь на проект итогового доклада об основных итогах работы данного ведомства в 2022 году и задачах на 2023 год.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации издания, данная мера предлагается для повышения эффективности управления бюджетными расходами.

Отмечается, что объёмы бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на оплату труда сотрудников федеральных казенных учреждений, будут сохранены для повышения уровня заработной платы.

Уточняется, что в пресс-службе Минфина изданию подтвердили, что идёт работа по оптимизации сети госучреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока».

Как передавало ИА REGNUM, правительство России предлагает ослабить ограничения для тех иностранных инвесторов, которые пришли в страну после начала военной спецоперации на Украине.