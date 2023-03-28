Новак: российский ТЭК в 2022 году обеспечил 42% бюджетных поступлений

Москва, , 11:20 — REGNUM Доходы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России в прошлом году обеспечили 42% бюджетных поступлений, при том, что в 2021 году этот показатель составил 36%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на итоговом заседании коллегии Минэнерго Российской Федерации.

Александр Новак Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, несмотря на санкции, в 2022 году в России была обеспечена стабильная и надёжная работа топливно-энергетического комплекса, в результате в данной отрасли были достигнуты неплохие результаты.

«И они даже превзошли ожидания, особенно тех скептиков, которые говорили о том, что наша страна упадет и по добыче, и по экспорту», — отметил Новак, добавив, что ничего подобного не произошло.

Вице-премьер уточнил, что в 2022 году доходы российского топливно-энергетического комплекса обеспечили 42% доходов федерального бюджета, в 2021 году этот показатель составлял 36%.

По словам Новака, это является значительным вкладом в стабильную работу экономики России.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Новака, большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была перенаправлена на рынки дружественных стран.