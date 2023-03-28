Одесса, Украина, 28 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Одессе произошло частичное отключение электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом 28 марта сообщило региональное отделение украинской компании ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Произошло аварийное отключение по высоковольтной линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие жители Одессы остались без электричества. Причины аварийного отключения пока неизвестны.

Напомним, 27 марта аналогичная ситуация произошла в Киеве. ДТЭК сообщил, что произошла авария на высоковольтной линии электропередачи, в результате чего 15 тыс. жителей остались без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах на севере и западе города. Была объявлена воздушная тревога, работала система ПВО.