Найроби, 28 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. США активизировали свою политику в Африке, в том числе отправили в турне по континенту вице-президента Камалу Харрис, чтобы противодействовать растущему влиянию России и Китая. Так считает ряд африканских экспертов, сообщает 28 марта кенийская газета Nation.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Африканский континент, отмечает издание, попал в центр дипломатического вихря, так как Вашингтон и его союзники на Западе наращивают усилия по сдерживанию Пекина и Москвы. Они хотят уравновесить влияние России и КНР при участии Турции, Индии и ближневосточных государств.

По мнению кенийского экономиста и гендиректора консалтинговой фирмы Rich Management Али-Хана Сатчу, западные страны и США, особенно в период президентства Дональда Трампа (2017-2021), пренебрегали Африкой. Они уделяли внимание лишь безопасности, борьбе с терроризмом и миграции, пока украинский конфликт и очевидная симпатия Африки к России не стали «тревожным звонком».

Официальные лица из Европы и США стали ездить в Африку, что говорит о растущем геостратегическом значении этого континента и признании мировыми державами необходимости сохранения здесь своих союзов, говорится в статье.

Например, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по африканским странам через несколько дней после того, как это сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее Белый дом отправил Харрис в Гану, затем она посетит Танзанию и Замбию.